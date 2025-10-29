[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Antonio Angelillis confermato presidente della commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio

Con immenso piacere accolgo la notizia della riconferma del Prof. Antonio Angelillis come:

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA PROVINCIA DIFOGGIA.

Un incarico, aggiunge Manzella, che merita pienamente, frutto di anni di impegno, competenza, correttezza e passione. Conoscendolo personalmente, posso dire che è una persona che non ha mai cercato visibilità, ma ha sempre lasciato parlare i fatti, l’onestà e il rispetto.

A nome mio e della collettività, un grande abbraccio e un sentito augurio di buon lavoro!

Alessandro Manzella