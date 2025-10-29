Attualità Capitanata

Antonio Angelillis confermato presidente della commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio

Alessandro Manzella29 Ottobre 2025
two men's inside forest
Photo by Rhett Noonan on Unsplash
Con immenso piacere accolgo la notizia della riconferma del Prof. Antonio Angelillis come:

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA PROVINCIA DIFOGGIA.

Un incarico, aggiunge Manzella, che merita pienamente, frutto di anni di impegno, competenza, correttezza e passione. Conoscendolo personalmente, posso dire che è una persona che non ha mai cercato visibilità, ma ha sempre lasciato parlare i fatti, l’onestà e il rispetto.
A nome mio e della collettività, un grande abbraccio e un sentito augurio di buon lavoro!

Alessandro Manzella 

