Antonino Spinalbese: una nuova love story nata a The Couple?

The Couple, il reality che prometteva scintille e colpi di scena, si è rivelato un clamoroso buco nell’acqua: share fermo al 7%, chiusura anticipata e nessuna traccia nell’immaginario collettivo. Eppure, tra le ceneri del flop televisivo dell’anno, qualcosa sembra essersi acceso. A far tremare il mondo del gossip è Gabriele Parpiglia, che nella sua seguitissima newsletter ha sganciato una vera bomba: dietro le quinte del programma sarebbe nato un flirt inaspettato. E questa volta, pare che le indiscrezioni abbiano fondamenta solide, altro che chiacchiere da salotto! Siete curiosi? Continuate a leggere e non ve ne pentirete, inq uanto questi rumor hanno come protagonista nientemeno che Antonino Spinalbese!

Antonino Spinalbese ha una storia con Elena Barolo?

Dopo la fine amara (e silenziosa) di The Couple, il nome di Antonino Spinalbese ha continuato a galleggiare tra ipotesi e indiscrezioni. Prima si è vociferato di un feeling con Jasmine Carrisi, poi è spuntato persino il nome di Brigitta Boccoli. Due piste bollenti… che però, secondo Gabriele Parpiglia, non portano da nessuna parte. Sarebbero stati solo abili depistaggi, messi in circolo per distrarre il pubblico più attento. La verità, invece, avrebbe un nome e un cognome ben precisi: Elena Barolo. Sì, proprio lei, l’ex Velina bionda diventata influencer e volto tv, da anni legata sentimentalmente allo stilista Alessandro Martorana. Un amore di lungo corso che sembrava inattaccabile. Ma, a quanto pare, qualcosa si è incrinato. E non da ieri: le prime crepe risalirebbero già a diversi mesi fa. Secondo quanto riportato da Parpiglia, la rottura tra Elena e Martorana sarebbe ormai un dato di fatto, ma tenuto abilmente sotto traccia. E Antonino, da ex compagno di Belen e ormai veterano dei gossip sentimentali, sarebbe arrivato proprio nel momento giusto. Il presunto avvicinamento tra i due non avrebbe nulla di improvvisato: sarebbe nato sul set del reality, cresciuto lontano dai riflettori e oggi coltivato nel più stretto riserbo. Dietro la fine della lunga storia d’amore tra Elena Barolo e Alessandro Martorana non ci sarebbe un semplice allontanamento o una crisi passeggera. Secondo quanto trapela, alla base della rottura ci sarebbe, invece, qualcosa di ben più grave: un tradimento. Fonti vicine alla coppia parlano di una relazione parallela che lo stilista avrebbe intrattenuto per anni con una donna attualmente tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi. Un intreccio che sa di soap, e che avrebbe mandato Elena su tutte le furie. La scoperta sarebbe stata devastante. La Barolo, donna riservata ma decisa, non avrebbe esitato a troncare il rapporto una volta venuta a conoscenza della verità. Nessun comunicato, nessun post social, solo un taglio netto. Ed è proprio in quel vuoto affettivo che Antonino Spinalbese si sarebbe fatto spazio. L’avvicinamento tra i due, secondo Gabriele Parpiglia, sarebbe nato nei giorni immediatamente successivi alla fine del reality. Nessuna effusione pubblica, nessuna paparazzata: solo un legame tenuto sotto traccia, lontano dagli occhi indiscreti, forse per proteggere una relazione ancora fragile. Eppure, oggi, quel filo sottile tra Antonino ed Elena non si sarebbe spezzato. Secondo quanto scrive il giornalista: “Sembrerebbe che la storia continui in gran segreto, nonostante sia ormai sulla bocca di tutti”. Ad oggi, né Antonino Spinalbese né Elena Barolo hanno rilasciato dichiarazioni. Nessuna smentita, nessuna conferma. Solo un silenzio glaciale che, in un’epoca dominata da cuori su Instagram e dediche nelle stories, suona più rumoroso di mille parole. Secondo Libero, è proprio questo alone di mistero a rendere il flirt ancora più credibile. Perché chi ha davvero qualcosa da proteggere, oggi, lo fa in silenzio. E il fatto che nessuno dei due abbia provato a fermare le voci, potrebbe voler dire solo una cosa: che, in fondo, non sono poi così lontane dalla verità.