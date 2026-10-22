Antonella Fiordelisi svela la verità sulla rottura con Giulio Fratini: “L’ho lasciato io perché…”
Perché Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si sono detti addio? Lui le aveva fatto una proposta ma lei lo ha lasciato.
Alcune storie pubblicate nei giorni scorsi da Antonella Fiordelisi sul suo profilo Instagram, per sbugiardare Federica Morello, hanno fatto non poco discutere. Ieri, ospite a La Volta Buona, è tornata a parlare della sua sfera privata e ha svelato perché è finita tra lei e Giulio Fratini.
La loro storia d’amore è durata poco più di un anno, sembravano molto innamorati quando si mostravano insieme ma col tempo le cose sono cambiate. L’influencer ha raccontato che è stato tutto bellissimo all’inizio, lui era sempre presente e faceva dei gesti che solo una persona innamorata fa. Verso marzo, però, Antonella Fiordelisi ha iniziato a notare un cambiamento da parte dell’imprenditore e questo non la faceva stare bene.
Perché Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si sono detti addio? Lui le aveva fatto una proposta ma lei lo ha lasciato
L’influencer non lo vedeva più presente e ha deciso di affrontare l’argomento con lui, che ha negato. Mentre parlavano del loro rapporto l’imprenditore toscano ha proposto una pausa di sette giorni, che lei non ha assolutamente accettato. A La volta buona la Fiordelisi ha detto che lei la pausa la fa solamente dal parrucchiere, le pause in una relazione non le accetta perché non si accontenta di niente, ed è per questo motivo che lo ha lasciato.
Antonella Fiordelisi ha anche detto che il suo sesto senso le faceva sospettare che l’ex fidanzato le stesse nascondendo qualcosa, ma fino a quel momento non sapeva nulla. Ha poi rivelato: “Avevo dei presentimenti. Poi lui è stato visto con una mia amica, che lui l’ha conosciuto con me. Quindi ho fatto bene a lasciarlo, lei non la commento nemmeno“.