Antonella Fiordelisi svela la verità sulla rottura con Giulio Fratini: “L’ho lasciato io perché…”

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Alcune storie pubblicate nei giorni scorsi da Antonella Fiordelisi sul suo profilo Instagram, per sbugiardare Federica Morello, hanno fatto non poco discutere. Ieri, ospite a La Volta Buona, è tornata a parlare della sua sfera privata e ha svelato perché è finita tra lei e Giulio Fratini.

La loro storia d’amore è durata poco più di un anno, sembravano molto innamorati quando si mostravano insieme ma col tempo le cose sono cambiate. L’influencer ha raccontato che è stato tutto bellissimo all’inizio, lui era sempre presente e faceva dei gesti che solo una persona innamorata fa. Verso marzo, però, Antonella Fiordelisi ha iniziato a notare un cambiamento da parte dell’imprenditore e questo non la faceva stare bene.

Perché Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si sono detti addio? Lui le aveva fatto una proposta ma lei lo ha lasciato

L’influencer non lo vedeva più presente e ha deciso di affrontare l’argomento con lui, che ha negato. Mentre parlavano del loro rapporto l’imprenditore toscano ha proposto una pausa di sette giorni, che lei non ha assolutamente accettato. A La volta buona la Fiordelisi ha detto che lei la pausa la fa solamente dal parrucchiere, le pause in una relazione non le accetta perché non si accontenta di niente, ed è per questo motivo che lo ha lasciato.

Antonella Fiordelisi ha anche detto che il suo sesto senso le faceva sospettare che l’ex fidanzato le stesse nascondendo qualcosa, ma fino a quel momento non sapeva nulla. Ha poi rivelato: “Avevo dei presentimenti. Poi lui è stato visto con una mia amica, che lui l’ha conosciuto con me. Quindi ho fatto bene a lasciarlo, lei non la commento nemmeno“.