Manfredonia, Valente: “Restituiamo alla città una pagina della sua storia”
Sabato 24 ottobre, alle ore 18.00, nell’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, presenteremo alla città il restauro di un’opera che richiama una delle pagine più drammatiche e affascinanti della nostra storia: il sacco turco di Manfredonia del 1620 e la vicenda di Giacometta Beccarini.
Quando ho assunto la delega alla Cultura, il percorso per riportare questa tela a Manfredonia era fermo da tempo. Abbiamo riallacciato i rapporti con la comunità francescana, ricostruito i passaggi necessari, seguito l’iter della donazione al Comune e poi quello, delicato, del restauro sotto la supervisione della Soprintendenza.
Oggi quel percorso è arrivato finalmente a compimento e sabato racconteremo non soltanto il restauro, ma tutta la storia che c’è dietro questa tela, insieme alla Soprintendente Anita Guarnieri, alla funzionaria restauratrice Gaia Caula, alla restauratrice Maria Elena Lozupone, a Frate Stefano De Luca, Giacomo Telera, Antonello D’Ardes e Andrea Pacilli.
Ringrazio il Sindaco Domenico La Marca e tutta l’Amministrazione per aver sostenuto questo percorso, la comunità francescana per la disponibilità e la Soprintendenza per la preziosa collaborazione.
Ora manca la parte più bella: restituire quest’opera alla sua città.
Appuntamento a sabato 24 ottobre alle 18.00.
Perché custodire la memoria significa anche riconoscere chi siamo e da dove veniamo.
Maria Teresa Valente
Assessora al Welfare e Cultura