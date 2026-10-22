Manfredonia, Valente: “Restituiamo alla città una pagina della sua storia”

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Sabato 24 ottobre, alle ore 18.00, nell’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, presenteremo alla città il restauro di un’opera che richiama una delle pagine più drammatiche e affascinanti della nostra storia: il sacco turco di Manfredonia del 1620 e la vicenda di Giacometta Beccarini.

Quando ho assunto la delega alla Cultura, il percorso per riportare questa tela a Manfredonia era fermo da tempo. Abbiamo riallacciato i rapporti con la comunità francescana, ricostruito i passaggi necessari, seguito l’iter della donazione al Comune e poi quello, delicato, del restauro sotto la supervisione della Soprintendenza.

Oggi quel percorso è arrivato finalmente a compimento e sabato racconteremo non soltanto il restauro, ma tutta la storia che c’è dietro questa tela, insieme alla Soprintendente Anita Guarnieri, alla funzionaria restauratrice Gaia Caula, alla restauratrice Maria Elena Lozupone, a Frate Stefano De Luca, Giacomo Telera, Antonello D’Ardes e Andrea Pacilli.

Ringrazio il Sindaco Domenico La Marca e tutta l’Amministrazione per aver sostenuto questo percorso, la comunità francescana per la disponibilità e la Soprintendenza per la preziosa collaborazione.

Ora manca la parte più bella: restituire quest’opera alla sua città.

Appuntamento a sabato 24 ottobre alle 18.00.

Perché custodire la memoria significa anche riconoscere chi siamo e da dove veniamo.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura