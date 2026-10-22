Monte Sant'Angelo
Monte Sant’Angelo, Quartiere Galuccio. D’Arienzo: “Incontriamoci per fare chiarezza”
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QUARTIERE GALLUCCIO: INCONTRIAMOCI PER FARE CHIAREZZA.
Come ho appena annunciato durante il Question Time in Consiglio comunale, venerdì 30 ottobre, alle ore 18, presso l’Auditorium “P. Principe”, terremo un’Assemblea pubblica: incontreremo – con l’Amministrazione e gli uffici competenti – i residenti del quartiere Galluccio.
Ritengo necessario un momento di confronto diretto per ascoltare i cittadini, chiarire la situazione e affrontare insieme le questioni emerse.
Sono sempre stato convinto che su temi così importanti servono chiarezza, trasparenza e dialogo.