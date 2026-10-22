Attualità Manfredonia
Confcommercio Manfredonia incontra l’assessore Matteo Gentile
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Incontro pomeridiano con l’Amministrazione, rappresentata dall’assessore alle attività produttive Matteo Gentile, che ha accolto a Palazzo di Città una delegazione Confcommercio per valutare alcune iniziative in vista dell’ormai prossimo periodo natalizio (ci si rivedrà anche la prossima settimana).
Tra gli spunti odierni, inoltre, una serie di idee e proposte che l’associazione metterà sul tavolo nelle prossime settimane (compreso Natale 2027) ed alcuni importanti aggiornamenti relativi al regolamento sui #dehors.
#confcommercio #manfredonia