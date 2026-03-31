Antonella Elia contro Ibiza Altea al Grande Fratello Vip: “Comportamenti surreali, massacra le donne”

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A causa del suo comportamento Ibiza Altea ha dovuto fare i conti con molte critiche e polemiche negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip, anche Antonella Elia l’ha attaccata duramente.

Ieri sera nel corso della quinta puntata del reality la showgirl riferendosi alla gieffina ha detto che si comporta in modo surreale. A detta sua prende di mira una donna a casa e la massacra, inoltre pensa che provi gelosia nei confronti di Blu perché spesso Nicolò si avvicina a lei. Antonella Elia ha aggiunto: “Lei attacca in un modo inadeguato“.

Nuovi attacchi per Ibiza Altea al Grande Fratello Vip: Blu Barbara si scaglia duramente contro di lei

Dopo l’attacco di Antonella Elia anche Blu Barbara Prezia è tornata a scagliarsi contro Ibiza Altea nella casa più spiata dagli italiani. In diretta le ha chiesto cosa interessa a lei di quello che accade nelle camere, pensa che non si sappia comportare.

La gieffina ha ribadito che oltre ad offendere lei ha offeso anche altre donne, i suoi genitori e il suo fidanzato. Riferendosi a Ibiza Altea ha anche detto che è brutto che una donna accusi senza motivo altre donne di essere delle poco di buono. Blu Barbara Prezia ha poi aggiunto: “Mi hai dato della gatta morta, mi hai offesa nell’animo“.