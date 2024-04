Antonella Clerici, nuovo programma in arrivo, ecco la novità

Antonella Clerici è silenziosamente sempre sulla cresta dell’onda, con i suoi programmi anella sempre grandissimi successi senza essere dirompente e fuori dalle righe, una conduttrice pacata ma sempre molto amata dal suo pubblico. Il suo programma mattutino “E’ sempre mezzogiorno” tra una ricetta ed un’infornata raggiunge grandi ascolti ogni giorno. Passando poi a The Voice il successo canoro che tocca varie fasce d’età e pubblici differenti. Non c’è dubbio che i suoi programmi di punta verranno riconfermati, rivedremo quindi “E’ sempre mezzogiorno” e “The Voice” ma probabilmente vedremo anche una novità. E’ aria di rimpasto in Rai, ma non per Antonella Clerici, dopo la probabile emigrazione di Amadeus sul Nove, probabilmente Affari tuoi verrà affidato a Stefano de Martino

Antonella Clerici ecco la novità

Dopo la conclusione di The Voice Senior con la finale svolta la settimana scorsa, potremo rivedere nel serale da novembre con The Voice Kids mentre The Voice Senior tornerà sicuramente ad inizio 2025. Ma c’è una novità che parte proprio il 12 Aprile 2024 e si chiama The Voice Generations un Nuovo spin-off di The Voice, dove a sfidarsi sono gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi, legati dalla comune passione per la musica. Ora la Rai testerà il programma in questa stagione, con molta probabilità il programma tornerà anche nella prossima stagione 2024/2025.

Diventerebbero quindi 4 gli appuntamenti di Antonella Clerici in Rai, The Voice Kids, The Voice Senior, The Voice Generations, oltre a E’ sempre Mezzogiorno. Domani sera la prima puntata con le blind auditions del nuovo programma The Voice Generations.