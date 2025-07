Antimo Dj: “Quando la musica incontra l’amicizia e l’emozione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PLAYA DEL NIÑO DAY – Quando la musica incontra l’amicizia e l’emozione

Una serata indimenticabile al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia

Io sono Antimo DJ e il 6 luglio 2025 resterà per sempre una delle serate più intense ed emozionanti della mia vita.

Insieme al mio grande amico Enzo Alfieri, ho avuto l’onore di presentare il saggio di fine anno accademico “Playa del Niño Day”, organizzato dalla scuola di ballo Playa del Niño, nella splendida cornice del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.

Il brano che ha fatto da filo conduttore

Per questa grande serata – venti spettacoli, tutti unici, pieni di energia e colore – ho sentito il bisogno di dare un filo conduttore musicale a ciò che sarebbe accaduto sul palco. Così ho creato “Playa del Niño Day”, un brano pensato come sigla e jingle tra un’esibizione e l’altra.

Non mi aspettavo tanto entusiasmo: il pezzo è stato accolto con un affetto che mi ha toccato il cuore. Maestri, allievi e pubblico l’hanno subito fatto loro, e così con i maestri della scuola stiamo già lavorando alla coreografia ufficiale per il ballo di gruppo, con l’obiettivo di diffonderlo ovunque.

Perché quando qualcosa funziona… va fatto volare!

L’emozione più grande: il ballo sulla mia musica

Ma la vera emozione è arrivata alla fine della serata.

Senza preavviso, mi ritrovo una consolle sul palco. Inizia a suonare “Playa del Niño Salsa”, un mio brano prodotto ad aprile. E mentre lo diffondo in sala, accade qualcosa che non dimenticherò mai: i maestri salgono sul palco e iniziano a danzarlo, con una coreografia studiata proprio su quella musica.

Vedere ballare il mio brano da persone che per me, nella vita quotidiana, rappresentano la vera amicizia… è stata la mia vittoria. Non riesco a descrivere cosa ho provato. Era tutto. Emozione, gratitudine, felicità pura.

Un riconoscimento che vale oro

Durante la serata, io ed Enzo Alfieri – i presentatori – abbiamo ricevuto una targa ricordo. La mia, in particolare, è stata un ringraziamento per il brano “Playadel Niño Salsa”, accompagnata da un disco d’oro simbolico. Simbolico, sì. Ma per me vale tutto.

Perché dietro quel gesto c’è riconoscimento, affetto, stima. E io me lo porto dentro, stretto.

Emozioni dietro le quinte

Tra le quinte, durante le prove, ho visto ansia, entusiasmo, occhi che brillavano, bambini dai 3 anni, ragazzi e adulti che si sono messi in gioco con il cuore, anche senza essere ballerini professionisti.

Tutto questo è stato possibile grazie ai maestri e collaboratori della Playa del Niño, che con passione, dedizione e amore hanno gestito ogni momento con cura e professionalità.

Un’esplosione di ritmi caraibici

Sul palco si è esibito il meglio dei ritmi caraibici: reggaeton, hip hop sudamericano, salsa, bachata… uno spettacolo di musica, cultura e condivisione.

Parole importanti da UISP Foggia-Manfredonia

Durante lo spettacolo sono intervenuti anche Antonietta D’Anzeris e Orazio Falcone, del consiglio direttivo UISP Foggia-Manfredonia.

Le loro parole hanno lasciato il segno: hanno sottolineato quanto il ballo e le associazioni sportive dilettantistiche come la Playa del Niño siano veri porti sicuri per una vita sana, nel perfetto connubio tra allegria, disciplina, amicizia, musica e inclusione.

Dove ascoltare i brani

Sia “Playa del Niño Day” (il ballo di gruppo) che “Playadel Niño Salsa” sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming e store musicali.

Presto arriverà anche il videoclip ufficiale, quindi seguitemi per non perdervelo!

Grazie di cuore

Un grazie infinito, vero, sentito, ai maestri e collaboratori che hanno reso possibile tutto questo:

Nino Centra, Milena Venturi, Marilena Guerra, Domenico Borgia, Nadia Riccardi, Giovanni Di Candia, Grazia Gatta, Ciro Dattolico.

Grazie per avermi fatto vivere una serata che porterò sempre con me.

Perché quando la musica incontra l’amicizia vera… nasce qualcosa che non si dimentica più.

Alla prossima emozione.

Antimo DJ