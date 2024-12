Anticipazioni Uomini e Donne, 9-13 dicembre: momento di crisi per Gemma, Francesca delusa

Dopo la pausa del weekend Uomini e Donne torna su Canale 5 con tante interessanti novità e colpi di scena che come sempre lasceranno tutti a bocca aperta. Sul web sono trapelate alcune anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre 2024. Moltissimi fan del noto dating show condotto da Maria De Filippi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà.

La trasmissione quotidianamente tiene incollati moltissimi telespettatori al televisore dalle 14.45 fino alle ore 16.00. Con le loro intriganti vicende i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico riescono sempre a catturare non poco l’attenzione del fan del programma. Le anticipazioni fanno sapere che ancora una volta Gemma Galgani farà parlare di sé, da anni è una delle protagoniste indiscusse del parterre femminile.

Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne: la dama è in crisi

Gemma Galgani a UeD, anticipazioni (Screen Witty Tv)

Nelle ultime settimane la dama torinese ha frequentato il cavaliere Fabio. Il loro è stato un percorso caratterizzato da molti alti e bassi ma nell’ultimo periodo sembrava che le cose procedessero a gonfie vele. A rovinare tutto è stata una segnalazione sull’uomo, secondo la quale sarebbe già impegnato sentimentalmente fuori da Uomini e Donne. Lui ha provato a difendersi negando, a detta sua era single da mesi quando è approdato in trasmissione.

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre 2024 Gemma Galgani senza giri di parole in studio dirà che sta vivendo un momento di crisi. Dopo la segnalazione su Fabio è molto confusa e non riesce più a fidarsi del tutto di lui. Francesca Sorrentino, invece, rivelerà di essere molto delusa dai suoi corteggiatori. Il motivo? Perché nessuno di loro si è ricordato che lo scorso 28 novembre era il suo compleanno.