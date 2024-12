Uomini e Donne, Fabio tradisce Gemma Galgani? Arriva un’altra segnalazione

Uomini e Donne continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In questo momento, Gemma Galgani non starebbe vivendo un periodo semplice per colpa di Fabio, il cavaliere italo-canadese che sta conoscendo all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul web annunciano addii inaspettati, momenti di tensioni e nuove segnalazioni. In particolare, Gemma Galgani deciderà di affrontare Fabio a causa dell’arrivo di una segnalazione che lo coinvolgerebbe in una storia d’amore con una donna spagnola. La reazione di Fabio sarà alquanto irritata e culminerà con un escalation di tensione che lo porterà a lasciare lo studio. Gemma deciderà di seguirlo lasciando il pubblico con molti interrogativi sul futuro della loro conoscenza.

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Fabio: visto con una donna dai capelli rossi a cena

A mettere benzina sul fuoco è stato l’arrivo di una nuova segnalazione su Fabio postata da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram dov’è molto seguito. Un utente ha scritto un messaggio all’esperto di Uomini e Donne in cui lo informa che Fabio sarebbe stato vicino a cena con una donna dai capelli rossi. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Ieri sera Fabio a cena con una donna dai capelli rossi. Non credo sia una dama del parterre anche perché lui ha dato l’esclusiva a Gemma. Dunque chi è questa donna?”. Tanti sospettano che sia Erica del trono over anche se ci sarebbero dei dubbi. Molti ritengono che il cavaliere non farebbe mai uno sgarbo del genere a Gemma, visto che le aveva dato l’esclusiva almeno in trasmissione.