[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anni ’60, il preziosissimo Largo Diomede

GUARDO il Largo Diomede – Manfredonia attraverso un’immagine mistica tra cielo e mare, di terra polverosa con avvallamenti – colta nell’aria molto unica e sempre nebbiosa, della quasi primavera, in un pomeriggio di silenzio,osservo attentamente le nuvole di grazie di una rinascita tutt’uno alla superficie dell’acqua stesa come un’anima colma di tranquillità come una giornata di una serena stanchezza buona. Questo chiarisce che la nostra città sotto le onde è viva, e porta su tutta la sua energia di sopravvivenza a voler far continuare la sua storia in una “parola” che sia la nostra. Luogo importante tra lavori e mestieri e vita di tutti i giorni . Nella foto appare l’autobus di linea – delle famiglie Palumbo – Fusilli tratta per Zapponeta , parcheggiata nel piazzale … In un’ora che portava i turisti lungo il viale – quando da ogni parte arrivavano nel nostro territorio.

di Claudio Castriotta

