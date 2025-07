Anna Tatangelo e la sua estate in gravidanza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anna Tatangelo condivide emozionanti immagini della sua estate incinta, tra concerti e momenti di affetto. La cantante 38enne, in attesa del suo secondo bambino, si trova in giro per l’Italia accompagnata dal suo primogenito Andrea, 15 anni, nato dall’amore con Gigi D’Alessio.

L’estate di Anna Tatangelo

La dolce attesa è stata annunciata il 18 giugno attraverso un post sui social, sorprendendo i fan. Secondo rumors, Anna aspetta una femminuccia. La cantante si mostra grata e emozionata per questa nuova fase della sua vita, mantenendo un certo riserbo sul privato. A inizio luglio è stata paparazzata mentre si recava nella clinica romana Mater Dei per un controllo, insieme al nuovo compagno Giacomo Buttaroni, 31 anni, allenatore e fondatore del club Off Season Roma Eur. Nonostante la gravidanza avanzata, Anna ha deciso di continuare a lavorare, posticipando a aprile 2026 alcune date del tour previste a Milano e Napoli, per potersi godere appieno questa meravigliosa esperienza di maternità.