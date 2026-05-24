Anna Mellone, chi è la moglie di Franco Ricciardi: età, lavoro e il matrimonio con il cantante

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Il matrimonio tra Franco Ricciardi e Anna Mellone non è stato soltanto un evento mondano, ma il punto d’arrivo di un legame costruito con pazienza, lontano dai riflettori, e custodito con una discrezione che oggi appare quasi rara nel mondo dello spettacolo. La coppia, dopo sei anni di vita insieme, ha scelto di celebrare il proprio amore in una cornice che sembrava fatta apposta per loro: il Castello di Santa Maria del Plesco, a Casamarciano, dove amici, familiari e volti noti della musica napoletana si sono riuniti per festeggiarli.

La figura di Anna Mellone incuriosisce sempre di più il pubblico, soprattutto perché ha scelto di restare fuori dalla scena mediatica, lasciando che fosse la musica del marito a parlare. Chi è davvero la donna che ha conquistato il cuore di Franco Ricciardi? Qual è la sua storia? E come si è evoluto il loro rapporto fino al giorno del sì? Scopriamolo insieme.

Chi è Anna Mellone, la moglie di Franco Ricciardi

La presenza di Anna Mellone nella vita di Franco Ricciardi è diventata negli anni un punto fermo, anche se lei ha sempre preferito mantenere un profilo riservato. Nonostante la notorietà del cantante, Anna ha scelto di non esporsi, costruendo la propria quotidianità lontano dalle telecamere e sostenendo il compagno senza mai cercare visibilità. È una donna che ha saputo affiancare un artista complesso e amatissimo, rispettando i suoi tempi, i suoi ritmi e soprattutto la sua sensibilità.

La loro relazione è iniziata circa sei anni fa, in un momento in cui entrambi avevano bisogno di stabilità. La convivenza, arrivata presto, ha consolidato un rapporto fatto di complicità e presenza costante. Anna Mellone è diventata una figura centrale anche per i figli del cantante, Salvatore e Asia, molto legati al padre e presenti accanto a lui nel giorno delle nozze.

Il matrimonio è stato celebrato con grande eleganza, ma senza eccessi, proprio come lo stile della coppia. Tra i testimoni scelti dagli sposi c’erano persone che hanno accompagnato Ricciardi lungo il suo percorso artistico e umano, come la manager Anna Cammarota e Claudio Malfi junior, segno di un legame che intreccia vita privata e professionale.

La storia d’amore tra Anna Mellone e Franco Ricciardi

Il rapporto tra Anna Mellone e Franco Ricciardi è cresciuto in modo naturale, senza clamore, passo dopo passo. La loro storia è stata costruita lontano dalle dinamiche tipiche del mondo dello spettacolo, dove spesso tutto corre veloce. Invece, loro hanno scelto un ritmo diverso, fatto di quotidianità, di piccoli gesti e di una presenza reciproca che ha permesso al legame di diventare sempre più solido.

Il giorno del matrimonio è stato anche un momento di forte emozione per il cantante, che non ha nascosto il pensiero rivolto alla madre Rita, scomparsa nel 2021. La sua assenza è stata avvertita da tutti, soprattutto da Ricciardi, che ha più volte ricordato quanto fosse stata una figura fondamentale nella sua vita. Durante i festeggiamenti non è mancato un momento dedicato proprio a lei, un gesto che ha reso la giornata ancora più intensa.

A fare da colonna sonora ideale a questo nuovo capitolo c’è “Cuore”, uno dei brani più amati del repertorio di Franco Ricciardi, pubblicato nel 1995. Una canzone che negli anni è diventata un simbolo del suo percorso artistico e che oggi sembra raccontare perfettamente anche la sua storia con Anna.

Franco Ricciardi: dal quartiere di Secondigliano al successo nazionale

Per comprendere fino in fondo la storia di Anna Mellone, è impossibile non guardare al percorso di Franco Ricciardi, un artista che ha trasformato la propria vita in un racconto musicale. Nato a Secondigliano nel 1966, penultimo di otto figli, ha iniziato a cantare giovanissimo, portando nelle sue canzoni le storie, le voci e le sfumature della periferia napoletana.

La sua carriera, lunga oltre quarant’anni, lo ha portato ben oltre l’etichetta di cantante neomelodico. Ricciardi ha saputo fondere tradizione e modernità, collaborando con artisti come Clementino, Rocco Hunt, Guè Pequeno ed Enzo Avitabile, fino a creare un linguaggio musicale personale e riconoscibile. Il suo talento lo ha condotto anche al cinema, dove ha firmato colonne sonore di grande successo, come quelle della serie “Gomorra” e dei film dei Manetti Bros.

Proprio grazie al cinema ha conquistato due David di Donatello, nel 2014 e nel 2018, oltre a un Nastro d’Argento, un Globo d’Oro e un Ciak d’Oro. Un percorso che racconta la forza di un artista capace di reinventarsi, senza mai perdere il legame con le proprie radici.