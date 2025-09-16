Anna Falchi scontro: “Il cat calling non è molestia, a me piace” scoppia la polemica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inaspettata bufera sulla celebre attrice Anna Falchi dopo le sue dichiarazioni sul cat calling durante il programma “La Volta Buona”.

Le parole di Anna Falchi

Falchi ha affermato che, per lei, i commenti selvaggi in strada, come fischi o complimenti verbali, non sono molesti ma addirittura graditi: “A me fa piacere” ha detto, scatenando un’ondata di critiche. La conduttrice Caterina Balivo le ha subito ricordato che il cat calling si configura come molestia sessuale, ma Falchi ha insistito: “Se lo fanno in modo rispettoso, non è un problema”.

La sua posizione ha irritato il pubblico e molti utenti online, che hanno definito le sue parole “incivili” e “fuorvianti”. La polemica si è infiammata sui social, con commenti che sottolineano come questa visione possa minimizzare la gravità delle molestie, rischiando di alimentare comportamenti inappropriati. La discussione mette ancora una volta in luce il divario tra percezioni personali e sensibilità collettiva su temi delicati come il rispetto e la sessualità pubblica. Una dichiarazione che rischia di lasciare il segno e dividere l’opinione pubblica.