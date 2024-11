La Volta Buona: il litigio tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra

La puntata del 18 novembre de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, ha visto uno scontro inaspettato tra due volti noti di Ballando con le Stelle. Guillermo Mariotto, giudice dallo stile unico del celebre programma di Rai 1, e Rossella Erra, rappresentante della tribuna del popolo, si sono resi protagonisti di una discussione accesa sotto gli occhi della conduttrice. La tensione è nata quando Mariotto ed Erra sono stati invitati a esprimere la loro opinione su alcune dinamiche interne al programma. Tra battute e frecciatine, i due hanno mantenuto un tono leggero, almeno inizialmente. Tuttavia, il clima si è rapidamente surriscaldato quando il giudice ha perso la pazienza e ha reagito in maniera piuttosto dura nei confronti di Rossella Erra.

Spiriti bollenti a La Volta Buona

Gli animi in studio sarebbero stati infiammati dalle parole di Guilermo Marotto espresse nell’ultima puntata di Ballando con le stelle nei confronti di Rossella Erra: “Sei traditrice e vipera”. Frase ripresa dalla stessa Caterina Balivo nel corso della conversazione tra i due volti del programma Rai. Invitando la collega a non sovrapporsi alla sua voce, Mariotto ha esclamato, con tanto di ventaglio in mano: “Per favore, fammi parlare non mi interrompere. Caterina stava parlando con me”. Erra ha provocato Mariotto chiedendogli di essere educato. Quest’ultimo non pare aver preso bene le parole di Rossella affermando: “Io me ne vado se tu mi interrompi”. Alla fine, il botta e risposta è stato interrotto dalla Balivo che ha detto: “Nessuno se ne va!”.