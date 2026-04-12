Jujutsu Kaisen 2 sbarca su Italia 2: data e orario di inizio

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Una delle serie anime più amate degli ultimi anni è pronta a tornare in televisione italiana. Dopo il successo della prima stagione, Jujutsu Kaisen 2 arriva finalmente in chiaro su Italia 2, portando sul piccolo schermo uno degli archi narrativi più intensi dell’opera. L’annuncio ha subito acceso l’interesse dei fan, soprattutto per la possibilità di seguirla gratuitamente. Non si tratta solo di un ritorno, ma di un vero evento televisivo per gli appassionati di anime in Italia.

Quando arriva Jujutsu Kaisen 2 su Italia 2

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sarà trasmessa su Italia 2 a partire da lunedì 13 aprile in prima serata, con doppiaggio italiano.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione anime della rete Mediaset, che negli ultimi mesi ha rilanciato con forza il genere, riportandolo anche al pubblico televisivo tradizionale.

La fascia oraria scelta è quella delle 21:55, ormai consolidata per questo tipo di contenuti, e rappresenta una collocazione strategica per intercettare sia i fan storici sia nuovi spettatori incuriositi dal fenomeno.

Non solo TV: disponibile anche in streaming

Oltre alla trasmissione televisiva, la serie sarà disponibile anche su Mediaset Infinity. Questo significa che gli episodi potranno essere recuperati in streaming, offrendo una fruizione più flessibile rispetto alla classica messa in onda settimanale.

Una scelta che riflette chiaramente l’evoluzione del consumo degli anime: oggi il pubblico non si limita più alla TV lineare, ma pretende accessibilità immediata e libertà di visione.

Un arco narrativo centrale per la serie

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen, prodotta dallo studio MAPPA e tratta dal manga di Gege Akutami, copre due archi narrativi fondamentali: il passato di Satoru Gojo e il celebre “Incidente di Shibuya”.

Si tratta di una fase decisiva della storia, in cui il tono diventa più cupo e drammatico. I personaggi vengono messi alla prova in modo radicale e il mondo degli stregoni cambia per sempre. È proprio questo passaggio a rendere la seconda stagione una delle più apprezzate dai fan, spesso considerata superiore anche alla prima.

Il ritorno degli anime in chiaro

L’arrivo di Jujutsu Kaisen 2 su Italia 2 conferma una tendenza interessante: il ritorno degli anime di successo sulla televisione gratuita. Dopo anni dominati dalle piattaforme streaming, le reti tradizionali stanno cercando di riconquistare il pubblico giovane e appassionato.

Italia 2, in particolare, si sta ritagliando uno spazio sempre più definito come canale di riferimento per anime e cultura pop giapponese, affiancando titoli iconici e nuove produzioni.

La scelta di puntare su un titolo di punta come Jujutsu Kaisen non è casuale: parliamo di un fenomeno globale capace di attirare sia fan hardcore sia spettatori occasionali.

Un’occasione anche per nuovi spettatori

La trasmissione in chiaro rappresenta anche un’opportunità per chi non ha ancora visto la serie. Con la prima stagione già proposta in precedenza e il film Jujutsu Kaisen 0 disponibile su Infinity, il pubblico italiano ha ora tutti gli strumenti per recuperare l’intero universo narrativo.

E proprio questo è il punto: Mediaset non sta semplicemente trasmettendo un anime, ma sta costruendo un vero percorso di fruizione, accompagnando lo spettatore dentro una delle storie più coinvolgenti degli ultimi anni.