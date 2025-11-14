Andrea Delogu: il ritorno alle prove di Ballando Con Le Stelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo la tragica perdita del fratello Evan, scomparso due settimane fa in un incidente stradale a Bellaria. La conduttrice, profondamente scossa dal dolore, ha deciso di riprendere il suo percorso nel programma di Milly Carlucci, dimostrando grande forza e determinazione. A confermare il suo ritorno è stato un video condiviso da lei stessa sui social, in cui si vede Andrea in sala prove con il ballerino Nikita Perotti, suo partner professionale. Nel video, Nikita le fa il segno di braccio di ferro, simbolo di tenacia, mentre i due si abbracciano calorosamente, trasmettendo un messaggio di speranza e resilienza.

Il dolore di Andrea Delogu dopo la perdita del fratello Evan

Il dolore per la perdita di Evan, avvenuta mentre era in sella alla moto, resta vivo nel cuore di Andrea, che ha condiviso le sue emozioni in una recente intervista, dichiarando che il dolore accompagna ogni suo respiro. Nonostante il momento difficile, la conduttrice ha deciso di tornare in tv, affrontando questa sfida con coraggio. Il suo ritorno è previsto per il 15 novembre su Rai Uno, un gesto di forza e di rinascita in memoria del fratello Evan.