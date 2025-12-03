Amici chiude a dicembre: quando torna?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Amici di Maria De Filippi”, il celebre talent show di Canale 5, osserva una pausa durante le festività natalizie di fine 2024 e inizio 2025. Il programma non è andato in onda domenica 29 dicembre 2024 e resterà sospeso fino all’Epifania, per lasciare spazio a soap opera turche, repliche di fiction e speciali natalizi nella programmazione pomeridiana di Mediaset. Una decisione consueta che si ripete ogni anno durante le festività.

Il ritorno nel 2025

La programmazione del daytime riprenderà ufficialmente a partire dal 7 gennaio 2025, quando “Amici 24” tornerà su Canale 5 con i consueti appuntamenti pomeridiani che mostrano la vita quotidiana degli allievi nella casetta. Gli spettatori potranno finalmente scoprire quali concorrenti accederanno alla fase del Serale, prevista per marzo/aprile 2025, e seguire le sfide, le eliminazioni e le dinamiche tra ballerini e cantanti che caratterizzano questa ventiquattresima edizione.

Un talent che non invecchia

Maria De Filippi continua a dirigere con mano ferma il programma che ha lanciato artisti del calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama, Elodie e molti altri. “Amici” rappresenta una delle colonne portanti di Canale 5, con ascolti sempre solidi e un pubblico fedelissimo. La produzione Fascino PGT cura ogni dettaglio, garantendo uno show che continua a emozionare e scoprire nuovi talenti.