Ballando con le Stelle cambia orario, Milly con grossi problemi

Ballando con le Stelle cambia orario, per risolvere i grossi problemi di Milly Carlucci. Di che si tratta? Il debutto è stato un disastro, con il secondo appuntamento la conduttrice è riuscita però a rimontare. Ora, però il dancing show rischia grosso!

Ballando con le Stelle si era preso la sua rivincita ha superato il talent di Canale 5

Ballando aveva raggiunto i 3.591.000 spettatori (24.45%), 3.937.000 (26.8%) invece hanno seguito Tu Si Que Vales. Affari Tuoi, con Stefano De Martino chiamato ha aiutato i ballerini in pista ed è stato recuperato terreno.

La terza puntata andrà in onda in seconda serata per permettere la visione della partita di calcio Estonia – Italia. Ballando con le Stelle https://www.libero.it/magazine/news/ballando-con-le-stelle-slitta-grossi-guai-milly-carlucci-cosa-succede-175621slitterà e, per ‘colpa’ del calcio, potrebbe rischiare un flop. Quindi dopo un debutto deludente e un secondo appuntamento in rimonta grazie a De Martino, Milly Carlucci potrebbe perdere un’altra sfida negli ascolti contro Tu Si Que Vales.

Sabato 11 ottobre i ballerini Rai 1 dovranno faranno i conti con la partita di calcio Estonia–Italia, che si gioca nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, e che terminerà alle 22.45, orario in cui verrà trasmesso Ballando.

Più di un’ora di ritardo sulla partenza consueta dello show

La concorrenza verrà avvantaggiata. Inoltre i commenti post partita emigreranno su Rai 2 e, a fischio finale sul tappeto vero, Milly prenderà la linea. La stessa conduttrice aveva annunciato il cambio orario, specificando che sabato sarà una puntata più corta ma molto intensa:

“Grazie del supporto eccezionale che, bontà vostra, state tributando a Ballando con le Stelle. Una settimana veramente impegnativa perché dovremo fare un lavoro di grande sintesi anche sul programma. Come sapete infatti sabato partiremo subito dopo la partita di calcio. Per non finire nel cuore della notte faremo una puntata possibilmente più corta ma succosissima perché sono nate tante storie, tanti temi interessanti di cui parlare e balli pazzeschi da mostrarvi“.