Amici 25, primo serale 21 marzo 2026: Antonio terzo eliminato della puntata, Emiliano salvo

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Il serale di Amici 25 parte subito con un colpo di scena che accende il dibattito tra fan e osservatori del programma. Dopo la registrazione del 19 marzo, le anticipazioni sulla puntata in onda sabato 21 marzo 2026 su Canale 5, hanno iniziato a circolare con insistenza, soprattutto sul ballottaggio finale, tra Emiliano e Antonio, deciso lontano dalle telecamere.

Il primo serale mette così in chiaro la corsa degli allievi verso fase finale, eliminazioni rapide, scelte nette e primi equilibri che iniziano a delinearsi. Tra conferme e sorprese, ecco cosa è successo davvero nel debutto del talent in prima serata.

Amici 25 serale 21 marzo 2026: Antonio eliminato al ballottaggio finale

La fase più delicata della serata riguarda il confronto tra Antonio Stillante ed Emiliano Fiasco, entrambi ballerini del team Zerbi-Celentano. I due arrivano al ballottaggio dopo un primo serale di Amici 25 intenso e si giocano la permanenza nella scuola al termine della registrazione.

La decisione finale spetta ai giudici, chiamati a valutare le esibizioni e il percorso complessivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha condiviso l’indiscrezione sui social, a lasciare il programma sarebbe stato Antonio: il ballerino di latinoamericano è quindi il terzo eliminato della serata.

Nulla di inaspettato, insomma, considerato che il verdetto appare coerente con quanto visto nelle ultime settimane. Emiliano ha dato prova di maggiore continuità e capacità di adattamento alle richieste del serale, mentre Antonio ha mostrato buone basi tecniche senza però riuscire a incidere con la stessa forza nella fase conclusiva.

Amici 25: chi sono i primi due eliminati della prima puntata serale

Prima del ballottaggio finale, la puntata di Amici 25 del 21 marzo 2021 ha fatto parlare per altre due uscite che riducono sensibilmente il numero degli allievi che a suon di sfide si contenteranno la vittoria finale.

Stando alle anticipazioni diffuse in rete della registrazione, la prima manche è stata persa dal team Pettinelli-Emanuel Lo, con Opi costretto ad abbandonare lo studio.

Nel corso della seconda sfida si passa ad un’altra eliminazione: la squadra Cuccarini-Pettinelli perde e Michele deve lasciare il programma.

Il risultato complessivo è un taglio immediato del cast. In una sola serata i concorrenti passano da 17 a 14, un segnale chiaro della velocità con cui il serale entra nel vivo.

Spoiler e reazioni social: cosa è successo dopo la registrazione

Le anticipazioni sul ballottaggio tra Antonio ed Emiliano si sono diffusi subito dopo la registrazione del 19 marzo. Il pubblico ha iniziato a confrontarsi sui social ancora prima della messa in onda del primo serale di Amici 25, con una lettura piuttosto condivisa della situazione.

Emiliano è stato indicato da molti utenti in rete come uno dei ballerini più solidi di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, anche in ottica futura.

Motivo per cui, l’eliminazione di Antonio della puntata del 21 marzo 2026 era già prevedibile, anche alla luce delle performance viste nel pomeridiano.

Senza verificare troppo: sappiamo molto bene chi è il terzo eliminato tra Emiliano e Antonio.



I gossippari possono anche evitare per questa puntata.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 19, 2026

I commenti evidenziano una certa coerenza tra il percorso dei due allievi e il verdetto finale.