Amici 25, anticipazioni prima puntata serale 21 marzo 2026: chi sono i due eliminati e chi rischia al ballottaggio

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l Serale di Amici 25 è pronto a partire e, già dalle prime indiscrezioni, la nuova fase del talent show di Maria De Filippi si preannuncia intensa. Sabato 21 marzo 2026 va in onda la prima puntata in prima serata su Canale 5, con una macchina organizzativa ormai definita: squadre pronte, professori schierati e giudici già confermati. Le registrazioni hanno fornito spoiler rilevanti su eliminazioni, ospiti e dinamiche di gara. Qui sotto, tutti i dettagli su cosa aspettarsi dall’esordio del Serale.

Si parte con una due allievi eliminati e un ballottaggio. Scopriamo chi sono i due allievi eliminati e chi è finito al ballottaggio.

Anticipazioni Amici 25 Serale 21 marzo: eliminazioni e ballottaggi

La prima puntata del Serale di Amici 25 parte subito con un ritmo alto. Nella serata del 21 marzo 2026 infatti un’eliminazione tripla, una scelta che alza immediatamente la tensione tra gli allievi. Secondo quanto emerso dalla registrazione, i primi a lasciare definitivamente la scuola sono Opi e Michele..

Dopo questa prima fase, l’attenzione si sposta sul ballottaggio finale. A rischio eliminazione arrivano due ballerini, Emiliano e Antonio, entrambi protagonisti di esibizioni molto discusse durante la serata. Il verdetto definitivo, però, non viene svelato subito: per conoscere il nome dell’eliminato bisognerà attendere la messa in onda televisiva.

Ospiti Amici 25 prima puntata serale: Annalisa e Pio e Amedeo

La prima serata del talent punta anche su ospiti di richiamo, capaci di ampliare il pubblico e arricchire lo spettacolo. Sul fronte musicale arriva Annalisa, che presenta in anteprima il nuovo singolo “Canzone Estiva”. La cantante torna così sul palco di Amici, consolidando un legame con il programma che negli anni ha contribuito alla sua crescita artistica.

Per la parte comica, spazio a Pio e Amedeo. Il duo porta in studio il proprio stile diretto, con momenti di intrattenimento che alleggeriscono la competizione. La loro presenza si inserisce in un equilibrio tra gara e spettacolo che caratterizza da sempre il Serale.

Questa combinazione tra musica e comicità rende la puntata più varia, mantenendo un ritmo televisivo adatto alla prima serata. Gli ospiti diventano così parte integrante della struttura del programma, non semplici intermezzi.

Giudici Amici 25 Serale: chi valuta gli allievi

La giuria del Serale di Amici 25 è composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Durante la puntata, i giudici sono chiamati a esprimere preferenze decisive per l’esito delle sfide. Il loro ruolo diventa centrale soprattutto nelle fasi di eliminazione, dove ogni voto può cambiare il destino degli allievi.

Con queste premesse, la prima puntata del Serale di Amici 25 si presenta come un avvio ricco di colpi di scena. Eliminazioni immediate, ospiti attesi e una giuria eterogenea contribuiscono a definire una stagione che punta su ritmo e competizione.

(in aggiornamento)