Amici 23, anticipazioni registrazione 24 marzo: ecco tutto quello che è successo nella puntata speciale

Ieri 24 marzo si è registrata una nuova registrazione a sorpresa di Amici 23 negli studi Elios di Cinecittà in Roma. In studio era presente solo Maria De Filippi mentre assenti tutti i professori. Le esibizioni dei vari allievi sono state votate dal pubblico presente in sala. Le anticipazioni di Amici 23 rilasciate dal SupeGuida Tv svelano che Giovanni si è esibito in una samba sulle note di The Horns. In questa circostanza, il latinista ha raccontato che prima ballava in coppia con sua sorella e di aver scelto questo ballo per far divertire tutti. Sara, invece, ha cantato il suo singolo Mappamondo dove parla di una relazione dove c’è solo attrazione fisica. Poi, è toccato il turno di Nicholas che ha ballato sulle note di Dive. Il giovane c’ha tenuto a ringraziare il pubblico per l’enorme supporto visto l’impegno che ha messo nella coreografia.

Amici 23 anticipazioni: le esibizioni di tutti gli allievi

Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che Maria De Filippi ha invitato Mida a cantare il suo brano. Il cantante ha cantato Fight Club, una canzone che parla di una lotta interiore. Sofia, invece, ha danzato sulle note di Rom It. L’allieva ha detto di aver ballato la coreografia con maggiore consapevolezza. Petit ha cantato Tornerai, un pezzo dove parla di una storia finita dove però ci sarà un lieto fine mentre Dustin ha danzato sulle note di Tattica. Il ballerino ha detto di sentirsi molto cresciuto in questi mesi di programma da tutti i punti di vista. Holden, invece, ha cantato con Solo notte mentre Lucia ha ballato sulle note di Oronero. Lil Jolie ha cantato Attimo precisando di sentirsi molto in ansia. Gaia, invece, ha cercato il supporto del pubblico quando ha ballato sulle note di Don’t mean a thing. Infine è toccato il turno di Martina che si è esibita con Da quanto ho smesso di amarti e Marisol che ha ballato una canzone di Britney Spears.