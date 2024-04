Amici 23 anticipazioni 13 aprile: Gaia Gozzi in lacrime, svelato il nome dell’eliminato

Sabato 13 aprile andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 il quarto appuntamento del serale di Amici 23. Le anticipazioni fornite da Superguida Tv svelano che Sarah e Lil Jolie sono finite al ballottaggio. In dettaglio, una delle due allieve dovrà abbandonare la scuola più famosa della tv. La squadra che ha iniziato è stata quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che ha sfidato il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A fine al ballottaggio sono andati Petit, Marisol e Holden. Il cantante italo-francese è stato il primo candidato all’eliminazione finale. Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che la seconda manche ha visto le due squadre di prima sfidarsi nuovamente. Al ballottaggio sono andate Sofia e Sarah, dove quest’ultima è stata annunciata come seconda candidata all’eliminazione.

Amici 23 anticipazioni: Sarah Toscano eliminata, Gaia Gozzi si commuove

Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che la terza sfida ha visto il team di Zerbi contro quello di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. A perdere il match sono stati quest’ultimi, tanto che al ballottaggio sono andate Lil Jolie e Martina. La prima è risultata essere la terza candidata all’eliminazione finale. Tra i tre candidati il primo a salvarsi è stato Petit. Di conseguenza, Sarah Toscano e Lil Jolie sono a rischio eliminazione. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete Sarah abbandonerà la scuola più famosa d’Italia. L’ospite musicale della quarta puntata del serale è stata Gaia Gozzi. Proprio quest’ultima ha presentato il suo ultimo singolo e si è commossa ricordando la sua partecipazione nel talent. Ospite comico Vincenzo De Lucia, che ha imitato Maria De Filippi.