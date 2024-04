Anticipazioni Uomini e Donne, lascia lo studio in lacrime: Maria De Filippi costretta a chiudere

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, l’attenzione è stata interamente rivolta a Ida e Mario, con una rivelazione che ha scosso gli animi nello studio. Una segnalazione su Cusitore ha portato ad una serie di polemiche che hanno coinvolto anche la Platano. Pare che lo speaker napoletano sia stato avvistato in compagnia di una donna all’uscita di un B&B, un fatto che ha suscitato grande scalpore e ha dato il via a una vivace discussione, con la Cipollari in prima linea.

Mario ha prontamente negato l’accaduto, sostenendo di essere stato dal suo barbiere al momento dell’avvistamento. Tuttavia, il suo coiffer ha gettato benzina sul fuoco confermando la versione di Cusitore, portando Ida a riflettere e ad accettare la spiegazione del suo corteggiatore. Nonostante ciò, Tina non ha mollato la presa e ha continuato ad attaccare Mario, sostenendo che stia giocando sporco da mesi.

Anticipazioni Uomini e Donne, ennesima segnalazione su Mario

Pierpaolo, dopo il ballo con Ida, ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il programma, dichiarando di essere disposto a tornare solo se la tronista lo cercasse. Questo ha gettato Ida nello sconforto, che alla fine della registrazione ha abbandonato lo studio visibilmente delusa e scossa dalle emozioni, lasciando Mario a cercare di consolarla senza successo.

Daniele, dall’altro canto, ha deciso di portare in esterna Gaia e Marika, ma la prima ha manifestato chiaramente la sua insicurezza riguardo al suo interesse nei confronti del tronista, scatenando una discussione che fortunatamente si è risolta in maniera pacifica.