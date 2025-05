Amanda Lecciso, nuove rivelazioni sulla relazione con Iago: “Ci stiamo vivendo con lentezza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è certo un segreto che Amanda Lecciso e Iago Garcia si stiano frequentando dopo essere conosciuti nella casa del Grande Fratello e sembra che la loro ‘relazione’ proceda a gonfie vele.

Entrambi di tanto in tanto si mostrano insieme sui social e in varie occasioni si sono dedicati parole speciali e piene di stima. Intervistata dal settimanale Chi la sorella di Loredana Lecciso si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni in merito al suo attuale rapporto con l’attore spagnolo. Amanda Lecciso ha ammesso di essersi resa conto che provava qualcosa per Iago Garcia quando è stato eliminato al Grande Fratello perché ha iniziato a sentire subito la sua mancanza.

Come procede la relazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia? Cosa ha detto lei sul loro rapporto

L’ex gieffina pensa che avrebbe avuto dei dubbi se la relazione con l’attore spagnolo fosse nata nella casa più spiata d’Italia perché avrebbe avuto il timore che potesse essere solo una strategia.

In merito al suo attuale rapporto con Iago Garcia, tra le varie cose, Amanda Lecciso ha rivelato: “Non abbiamo una routine precisa, però sappiamo di esserci e questo per ora direi che basta. Ci stiamo vivendo con lentezza, nessun programma rigido”. Ha anche detto che sente di potersi fidare dell’ex gieffino ed è una cosa difficile solitamente all’inizio di una relazione. L’ex gieffina ha anche detto che si sono fatti una promessa, quella di continuare a guardarsi con sincerità e comunque vadano le cose la stima non verrà mai meno.