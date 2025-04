Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme dopo il GF, lei svela: “È qui con me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto tra Amanda Lecciso e Iago Garcia nella casa del Grande Fratello è stato caratterizzato da molti alti e bassi, le cose però sono decisamente cambiate dopo il reality.

L’ex gieffina dopo l’eliminazione aveva ammesso che nella casa non sempre riuscivano a capirsi ma il loro rapporto è migliorato fuori. La sorella di Loredana Lecciso aveva anche ammesso di aver sentito la mancanza di Iago Garcia e lo aveva definito un uomo sensibile, intelligente ed educato.

È scoppiato l’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia dopo il GF: cosa ha detto lei sui social

Di recente anche Alfonso Signorini ha parlato della ‘coppia’ durante una chiacchierata con Loredana Lecciso sul suo format su Youtube, il conduttore ha infatti rivelato che i due ex gieffini si stanno frequentando.

Nell’ultimo periodo Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono mostrati spesso insieme sui loro rispettivi profili Instagram, anche ieri sera erano insieme. L’ex gieffina mentre era a cena a casa di amici ha fatto una diretta social per invitare i suoi seguaci a votare pe la nipote a The Couple. In molti le hanno chiesto dell’attore spagnolo, lei ha così replicato: “Dov’è Iaghito? Lui è qui con me è qui seduto a cena. Dopo ve lo faccio salutare, ora sto vedendo The Couple con Jasmine”.