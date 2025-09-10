Amanda Lecciso e Iago Garcia non stanno più insieme: lei svela perché tra loro è finita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembrava essere esploso l’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia dopo il Grande Fratello, apparivano sempre più complici e affiatati ma la loro relazione non è durata a lungo.

Nelle scorse settimane è emersa la rottura, lei oggi a La Volta Buona è tornata a parlare del suo rapporto con l’attore spagnolo rivelando il motivo che li ha spinti a mettere fine alla loro storia d’amore. A Caterina Balivo ha fatto sapere che si sono detti addio da circa un mese, entrambi ci avevano creduto ma non è andata.

Amanda Lecciso svela i motivi della rottura con Iago Garcia: cosa ha detto l’ex gieffina

La sorella di Loredana Lecciso tra le varie cose ha detto che forse avevano idealizzato il loro legame credendo che potesse essere amore e non solo una bella amicizia. Ha ammesso che la distanza non ha giovato al loro rapporto, ma non è stata l’unica causa della loro separazione.

Amanda Lecciso ci ha tenuto a precisare che sia lei che Iago Garcia continuano a tenerci molto alla loro amicizia. Quella di lasciarsi è stata una decisione presa di comune accordo perché si sono resi conto che non era amore e che forse funzionavano meglio come amici. L’ex gieffina ha fatto anche sapere che tra loro è finita in modo tranquillo, infatti continuano a sentirsi come amici. Ha poi concluso dicendo: “Il dispiacere c’è, ma non l’ho vissuta come un fallimento, siamo davvero sereni, mi dispiace perché c’abbiamo creduto, ma non siamo delusi o arrabbiati”.