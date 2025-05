Amanda Lecciso e Iago Garcia, storia fake? “Solo per hype e copertine”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il Grande Fratello Amanda Lecciso e Iago Garcia si stanno frequentando e sembra che tra loro sia nata una speciale intesa.

Entrambi di recente si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni sul loro rapporto dicendo che stanno bene insieme. Ad oggi non si definiscono una ‘coppia’ però si stanno frequentando, lei ha fatto sapere che si fida dell’attore ed è una cosa che solitamente non accade all’inizio di una relazione. Questa settimana il settimanale Chi ha parlato della loro relazione, ha anche pubblicato alcuni scatti che li ritraggono in atteggiamenti tutt’altro che amichevoli, dove sembrano molto complici e si scambiano passionali baci.

Iago Garcia e Amanda Lecciso stanno fingendo per visibilità? L’indiscrezione

Quella dei due ex gieffini potrebbe essere solo un modo per ottenere maggiore visibilità dopo il Grande Fratello? Nelle scorse ore è spuntata una segnalazione sulla ‘coppia‘ che sta catturando non poco l’attenzione.

A renderla nota è stato Amedeo Venza tramite le sue Instagram Stories, riferendosi a Iago Garcia e Amanda Lecciso ha infatti detto: “Iago e Amanda storia super fake, solo per fare un po’ di copertine e hype! A lei non piace assolutamente lui, non è il suo genere dicono persone a lei vicinissime”.