Alla scavèze a Seponde
Quanne da peccenènne me dîcèvene:
Ada ji alla scavèze a Seponde!
Penzève ca jôve nu juche e rerôve.
Po’ però, vèdôve addrôte a prîcessiône
d’a Madonna nostre de Seponde
tanda cristiéne alla scavèze.
Diciôve: Ma pecché vanne alla scavèze?
E mamme: Eh, figghja môje, timbe ce vôle,
ma ada capì nu jurne.
Timbe c’ji vulîte pe capì ca tanta côre spezzéte
caminene alla scavèze ammizz’a strede
p’avì na grazzje
dalla Madonna nostre de Seponde .
Anna Rita Caracciolo
Scalzi a Siponto: Quando da bambina mi dicevano: / Devi andare scalza a Siponto! / Pensavo fosse un gioco e ridevo. / Poi però, vedevo a seguito della processione / della nostra Madonna di Siponto / tanta gente scalza. / Mi chiedevo: Ma come mai camminano scalzi? / E mia madre: Eh, figlia mia, ci vorrà tempo, ma un giorno capirai. / Il tempo è passato per capire che tanti cuori spezzati / camminano scalzi per strada / per avere una grazia / dalla nostra Madonna di Siponto.