Alfonso Signorini lancia il suo primo romanzo: il tenero gesto di Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ed Alfonso Signorini hanno mantenuto i rapporti dopo essersi conosciuti nella scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. La modella brasiliana ha dimostrato di essere parecchio riconoscente nei confronti del conduttore, che l’ha portata al successo in Italia ingaggiandola come concorrente del reality show di Mediaset. In queste ultime ore, Alfonso Signorini ha fatto un importante annuncio sui social che ha scatenato la reazione sia del pubblico che di alcuni ex gieffini. Il conduttore ha rivelato nel suo profilo Instagram che a breve uscirà il suo primo romanzo dal titolo “Amami quanto io t’amo”. Per l’occasione, l’uomo ha scritto la seguente didascalia: “Avevo voglia di parlare d’amore. La vita senza amore è una vita sprecata e così mi sono lasciato andare a raccontare la storia di due anime che hanno amato, fortissimamente. Spero vi innamoriate dei protagonisti così come io li amo e li ho amati. Tra poco vi aggiornerò sull’uscita (non è ancora in libreria) e alla presentazione VI VOGLIO TUTTI a fare festa con me. VIVA L’AMORE!!!!!”

Helena Prestes e le parole al miele per Alfonso Signorini

L’annuncio di Alfonso Signorini ha scatenato la reazione di Helena Prestes. Proprio la modella brasiliana ha lasciato un mi piace e alcuni cuori rossi come commento al post dell’ex conduttore del Grande fratello. La 35enne ha dimostrato di stimare moltissimo l’uomo. Di recente, la compagna di Javier Martinez aveva dedicato parole al miele per Alfonso Signorini che dicevano in questo modo: “Sei un vero genio: sai adattarti a tutte le generazioni con intelligenza e grande stile. Sono profondamente grata di aver condiviso con te questi momenti e di poterti essere vicina.”