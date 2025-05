Alfonso Signorini condurrà la nuova edizione del Grande Fratello? Svelata la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano ancora dei mesi alla nuova edizione del Grande Fratello ma in molti continuano a chiedersi se ci sarà Alfonso Signorini al timone del reality. È stato proprio lui ad insospettire i telespettatori durante la finale, rinnovando l’appuntamento a settembre con il programma ma senza includere anche se stesso.

Il dettaglio non è certo passato inosservato e quando i fan del Grande Fratello hanno iniziato a fare delle domande è stato lui stesso a fare chiarezza. Il conduttore ha infatti spiegato che la sua non è certo stato un errore di comunicazione, ha poi fatto sapere che in questo momento ha bisogno di prendersi una pausa. Alfonso Signorini si è poi ritrovato al centro di un nuovo rumors, cioè la possibilità di approdare a Pomeriggio Cinque come conduttore al posto di Myrta Merlino, voce che lui stesso ha smentito.

Alfonso Signorini condurrà ancora il Grande Fratello: spunta l’indiscrezione

A distanza di circa un mese dalla finale in molti continuano a chiedersi se Alfonso Signorini tornerà a condurre il Grande Fratello o se verrà sostituito. Nelle scorse ore Davide Maggio si è lasciato però sfuggire un’indiscrezione che non ha lasciato alcun dubbio.

Il noto blogger rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sul suo profilo ha svelato che Signorini condurrà anche la prossima edizione del reality. Al momento non sono trapelate altre informazioni e lui non ha ancora ufficializzato la notizia, sembra però che ci sarà di nuovo lui al timone del Grande Fratello.