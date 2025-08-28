Manfredonia: si incontrano a 50 anni dalla maturità, grande emozione per gli ex studenti del liceo scientifico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è svolto lo scorso lunedì 25 Agosto, a 50 anni dall’esame di Maturità, un incontro speciale tra gli ex studenti della corso A del Liceo Scientifico di Manfredonia (maturità anno 1975). La rimpatriata ha avuto luogo presso il ristorante del Lido Capolinea a Siponto, in un’atmosfera di gioia e ricordi.

Quelli che un tempo erano ragazzi seduti tra i banchi di scuola con un sogno in tasca oggi sono affermati professionisti: medici, ingegneri, avvocati e figure di spicco nei più svariati campi. Cinquanta anni sono volati via, ma i ricordi, le amicizie e i legami forgiati in quegli anni di studio e crescita sono rimasti intatti, più forti che mai. L’evento non è stato solo un’occasione per ricordare il passato, ma anche per celebrare il successo, l’amicizia e la vita di ciascuno.