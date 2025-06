Giulia De Lellis e Tony Effe organizzano il baby shower

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno organizzato un intimo e colorato baby shower per la loro futura figlia Priscilla, in una splendida villa a Roma, il Relais Appia Antica. La coppia, più unita che mai, ha accolto amici e parenti in un’atmosfera rilassata e festosa, caratterizzata da abbigliamento casual e tanta allegria. La giornata è stata allietata da un ricco buffet con dolci e da un rinfrescante bagno in piscina, approfittando del caldo estivo nella Capitale.

Il look di Giulia De Lellis

Giulia, elegante in un abito rosa in chiffon e in un due pezzi coordinato, ha condiviso sui social alcune immagini dell’evento, mostrando l’allestimento curato nei minimi dettagli e l’atmosfera gioiosa. Anche Tony Effe si è rilassato con gli amici, steso sull’erba e godendosi il momento di festa. La giornata, dedicata alla futura nascita della loro bambina, ha rappresentato un’occasione speciale per condividere l’attesa con le persone care.

Recentemente, Giulia aveva confidato di aver già organizzato tutto per il parto, sottolineando quanto sia importante sentirsi preparati in un momento così importante. Una celebrazione intima e ricca di emozioni, che resterà nel cuore della coppia.