Alena Seredova: lontana da figlio Louis da 2 anni, 100mila €

Alena Seredova racconta la lontananza dal figlio Louis e parla dei 100.000 euro. Rivelazioni su Buffon e la separazione difficile.

Fabrizio Della Corte2 Dicembre 2025
Alena Seredova
Alena Seredova ha rivelato di essere lontana dal figlio Louis da due anni, una separazione dolorosa che ha segnato profondamente la showgirl. La modella ha parlato anche dei 100.000 euro e di quanto la fine del matrimonio con Gigi Buffon abbia influenzato la sua vita.

Il trauma della separazione

“Non è stato facile per i miei figli”, ha dichiarato Alena parlando del periodo difficile seguito al tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico. La separazione è stata un trauma per Louis Thomas e David Lee, nati dall’amore con l’ex portiere della Nazionale. Oggi la showgirl ha voltato pagina con Alessandro Nasi, ma il ricordo di quei momenti resta vivo.

