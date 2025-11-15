[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via gli eventi del trentennale del Parco Nazionale del Gargano

Questa mattina a San Nicandro Garganico ha preso il via ufficialmente il calendario di eventi organizzato per celebrare il trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano.

La partenza delle iniziative è avvenuta con un convegno importantissimo, che ha messo a confronto opinioni scientifiche e necessità del territorio rispetto ad un tema cruciale: il ruolo della fauna protetta all’interno del nostro Parco.

Occorre infatti trovare un punto di equilibrio tra la tutela di questa meravigliosa ricchezza, l’uomo e i diritti degli agricoltori.

Con i Gruppi di Ricerca Ecologica, i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, docenti universitari si è dato vita ad una riflessione che non è stata soltanto un dibattito accademico, ma ha consegnato spunti operativi per le azioni che il Parco Nazionale del Gargano può mettere in campo.

Rendere realmente l’Ente Parco un luogo di partecipazione è la strada giusta per calibrare scelte e decisioni che costruiscano una connessione virtuosa tra ambiente, comunità ed economia