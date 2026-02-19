[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al tempo di ”Irachene” – Claudio Castriotta – Respighi

Questa poesia è stata la mia prima pubblicazione come poeta, sulla ‘La Vallisa’ di Bari Rivista letteraria trimestrale ad indirizzo universitario – del Docente Universitario prof. Daniele Giancane.

Irachene

Irachene abitava in un villaggio

lungo il fondo della valle aspettava un’alba

ma non la vedeva mai spuntare

vedeva invece di dietro i vetri della sua finestra

scendere a sera lacrime dal cielo …

e quell’orizzonte che non lo poteva mai cambiare

(e lo può un orizzonte? … ) il suo destino

Così i giorni passavano e le ore passavano e un giorno la primavera

bussò alla sua porta

ho le gambe legate , lei gemette , ad una sedia

né posso venire ad aprirti e così

la primavera svanì

Irachene attende ancora quell’alba

E poi quell’alba se mai la vedrà …

A cura di Claudio Castriotta