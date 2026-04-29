Al centro commerciale Gargano apre PEPCO l’abbigliamento a prezzi low cost, come candidarsi
MONTE SANT’ANGELO – Chi ha fatto visita al Centro Commerciale Gargano avrà notato che al posto del negozio BATA chiuso da un pò sta sorgendo un nuovo negozio, molto grande, PEPCO.
Per chi non lo conoscesse Pepco è uno dei principali retailer in Europa di abbigliamento per bambini e articoli per la casa a prezzi low cost. Pepco conta più di 200 negozi in Italia.
Pepco offre prodotti di qualità a prezzi imbattibili. La catena di negozi crede nel talento e nella crescita delle persone, e offre un ambiente dinamico, inclusivo e ricco di opportunità.
Girovagando sul sito abbiamo scovato un’opportunità di lavoro, che pubblichiamo qui di seguito:
Addetto/a alle vendite – Part Time – MONTE SANT’ANGELO
Per lo store di nuova apertura a MONTE SANT’ANGELO, il gruppo PEPCO è alla ricerca di un/a Addetto/a alle vendite, da inserire nella nostra squadra che si occupi delle seguenti attività:
- Allestimento e riassortimento della merce in area vendita
- Gestione del magazzino e ricezione merce
- Gestione cassa e pagamenti
- Mantenimento di ordine e pulizia
- Assistenza ai clienti
Requisiti per potersi candidare:
- Essere in possesso di Diploma di Scuola Secondaria o una Qualifica Professionale
- Avere esperienza di circa un anno come Commess*/Addett* alle vendite nel mondo del retail o della GDO
- Possiedere un forte orientamento al cliente
- Attitudine al lavoro in squadra
- Essere una persona organizzata, affidabile e orientata ai dettagli
Cosa offre PEPCO:
- Contratto a tempo determinato inquadrato nel CCNL Commercio
- Percorso di formazione strutturato
- Team giovane, aperto e orientato alla crescita
- Area social per pause pranzo confortevoli
- Sconto dedicato ai dipendenti da utilizzare nei nostri stores
- Opportunità di crescita
- Programma di supporto gratuito e anonimo (assistenza legale, fiscale e psicologica) anche per familiari
Se vuoi candidarti invia il tuo CV, a questo Link