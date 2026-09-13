Al Bano torna a parlare di Romina Power: “So cosa ho passato..”

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Al Bano Carrisi e Romina Power hanno formato una delle coppie più amate dal popolo italiano. Dopo essersi conosciuti sul set di un musicarello nel 1969, i due si sono sposati un anno dopo in una cerimonia celebrata a Cellino San Marco. Un matrimonio che ha visto la nascita di quattro figli: Ylenia, Yari, Romina Jr e Cristel. La scomparsa della loro primogenita nel 1994 ha segnato la coppia, portando alla loro rottura qualche anno dopo. A distanza di tempo, il cantante pugliese è tornato a parlare del rapporto con Romina Power nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Al Banno Carrisi ha fatto una rivelazione in seguito alla fine del matrimonio con l’artista americana:” So io quanti litri di Lexotan ho bevuto quando Romina ha sentito il bisogno di cambiare vita. So che cosa vuol dire aspettare anni, invano, un ritorno, qualcosa. Poi ho voltato pagina, e non è stato facile. Anche con Loredana all’inizio ci sono stati alti e bassi”

Al Bano assente alle seconde nozze di Cristel

Al Bano Carrisi oggi sogna una riconciliazione tra l’ex moglie e Loredana Lecciso dopo tanti anni di bagarre mediatica. Il Leone di Cellino San Marco è reduce da un’estate ricca di impegni in giro per l’Italia e l’estero. A fine agosto, l’uomo ha preso parte alla cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo dove ha incantato il pubblico di casa con un medley dei suoi cavalli di battaglia. Di recente, invece, l’artista pugliese ha fatto notizia per la sua decisione di non prendere parte alle seconde nozze di sua figlia Cristel, avvenute nei giorni scorsi a Roma.