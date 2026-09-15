Grande fratello vip al via: quanto dura la nuova edizione con Ilary Blasi

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Il Grande Fratello Vip sta per tornare in televisione. Giovedì 17 settembre andrà in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5 la nuova edizione del fortunato reality show con la conduzione di Ilary Blasi, fresca di matrimonio con Bastian Muller. La conduttrice sarà affiancata ancora una volta da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. riconfermate nel ruolo di opinioniste. Ad entrare dalla porta rossa saranno il conduttore Simone Annichiarico, l’ex attore di Centovetrine Alex Belli ma anche Giancarlo Danto e Carmen Di Pietro. A loro si aggiungeranno anche Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Valeria Marini, l’ex ballerina di Amici Megan Ria, Piera Meloni, Federica Morello, l’ex inviato di Striscia La Notizia Moreno Morello, Andreas Muller, Michelle Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi.

La nuova edizione del Grande fratello Vip termina il 1° dicembre

La nuova edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via il 17 settembre anche se il 15 settembre ci sarà un Open house. Quattro concorrenti entreranno nella casa del reality show com’era già successo nella scorsa edizione con Renato Biancardi, Adriana Volpe e Raul Dumitras. Nel frattempo, Mediaset ha già annunciato la durata del programma. Secondo un comunicato diramato dai piani alti di Cologno Monzese, la finale del reality show dovrebbe andare in onda il 1° dicembre salvo cambi di programmazione o prolungamenti vari in caso di successo in televisione.