Al Bano Carrisi sorprende su Romina Power e Loredana Lecciso: “Sogno che..”

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più conosciuti in Italia. Di recente, il Leone di Cellino San Marco è tornato a far parlare di sé per un’intervista rilasciata al settimanale Gente dove ha toccato diversi temi come la guerra tra Ucraina e Russia, la sua bagarre mediatica con l’ex moglie ed il suo rapporto con Loredana Lecciso. In merito a ciò, l’artista pugliese ha affermato di sognare la riappacificazione tra Romina Power e la sua compagna, dichiarando in questo modo: “Il mio sogno è vedere queste due entità che si incontrano e si stringono la mano, che passano oltre e vivono un percorso normale. Perché dobbiamo vivere una vita di rabbia? A chi serve? Abbiamo figli, nipoti, gente inevitabilmente coinvolta. Ne parlavo con Loredana proprio l’altra sera a cena, e lei sì, credo che accetterebbe“

Al Bano rivela che Loredana Lecciso è favorevole ad una pace con Romina Power

Intervistato da Gente, Al Bano Carrisi ha spiegato che la sua attuale compagna sarebbe favorevole ad una pace con Romina Power dopo che per tanti anni si erano rese protagoniste di botta e risposta mediatici. Il Leone di Cellino San Marco ha quindi parlato delle accuse mosse dalla sua ex moglie nel corso di Belve che avevano suscitato la sua furia. In quell’occasione, la madre di Cristel Carrisi aveva accusato il cantante di averla lasciata sola in seguito alla morte di Ylenia. Al settimanale, l’uomo ha dichiarato di non essersi confrontato telefonicamente con la cantante americana, dichiarando: “Non la chiamo. Perché se mi muovi accuse pubbliche, io ti rispondo in pubblico. Ma la mia verità non la cambia nessuno. E non voglio medaglie: sono un padre che ha perso una figlia e so che c… vuol dire perdere una figlia”