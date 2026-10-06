Al Bano Carrisi canta Felicità appeso ad un traliccio: la reazione di Loredana Lecciso

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più amati dello spettacolo italiano. Il Leone di Cellino San Marco si trova in questo momento in giro per l’Italia, impegnato con il suo tour dove intrattiene il suo pubblico coi suoi maggiori successi. In questi ultimi giorni, l’uomo è tornato a sorprendere i suoi fans quando ha deciso di arrampicarsi su di un traliccio appostato al lato del palco dove ha cantato Felicità. La trovata di Al Bano Carrisi ha scatenato la reazione del popolo social. Molti hanno accusato il compagno di Loredana Lecciso di essere stato imprudente mentre altri hanno elogiato la sua verve da eterno ragazzino.

Al Bano Carrisi canta da un traliccio: parla Loredana Lecciso

Il cantante pugliese si è appeso ad un traliccio da dove ha cantato Felicità nel corso di un concerto avvenuto a Bagheria. In quel frangente, l’uomo ha detto: “L’uomo è nato dalle scimmie e io ne sono un rappresentate.” Il gesto di Al Bano Carrisi è stato oggetto di argomento di una recente puntata de La vita in diretta. Loredana Lecciso ha così commentato la nuova trovata del compagno: “Lo fa da vent’anni, dice che certe cose lo aiutano a sentirsi giovane. Al Bano fa parte di una generazione di fenomeni. Come lui solo Morandi e Ranieri”