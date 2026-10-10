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Ciaramella prima di Turris-Manfredonia: “Setola è un giocatore importante”

“Domani finalmente ritorno in panchina, fuori si sta male, si soffre troppo” così mister Ciaramella presenta la vigilia di Turris-Manfredonia.

“Abbiamo avuto dei cambiamenti nel gruppo squadra, Setola è un difensore che può ricoprire più ruoli, è un giocatore importante. Speriamo possa integrarsi al più presto nel gruppo”.

Sul campionato: “I risultati ci fanno stare sereni, ma non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo continuare”.

Sulla Turris: “Partite che si preparano da sole, sappiamo la forza della squadra avversaria. Noi siamo molto sereni”.