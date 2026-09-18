Loredana Lecciso dice sì alla pace con Romina Power ma ad una condizione: c’entra Al Bano

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Loredana Lecciso è stata ospite della puntata del 17 settembre de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano ogni giorno su Rai 1. La donna ha parlato delle recenti dichiarazioni rilasciate da Al Bano Carrisi nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Il Leone di Cellino San Marco ha spiegato di sognare la pace tra la sua attuale compagna e Romina Power. Loredana Lecciso intervenuta al tavolo finale de La vita in diretta ha dichiarato: “io sempre stata disponibile a tendere una mano ed a favorire la pace. Io non una donna di guerra. Amo la serenità, la quotidiana, mi augurano che si possono appianare innanzitutto i loro rapporti. Auspico una serenità tra i due ex coniugi così come io ho trovato la serenità con il mio marito…. vorrei che succedesse anche qui ma è faticoso. ” La donna ha concluso: “credo che sia una cosa normale e auspicabile, del resto anche il mio ex marito ha un buon rapporto con Al Bano”.

Loredana Lecciso pronta a fare pace con Romina Power solo se lei farà lo stesso con Al Bano

Ospite al tavolo finale de La vita in diretta, Loredana Lecciso ha rivelato che sarebbe disposta ad accettare di fare pace con Romina Power sono se lei e Al Bano appianeranno le loro divergenze. Un rapporto, quello tra la cantante americana e il Leone di Cellino San Marco che è entrato in crisi di recente. La donna aveva accusato l’ex marito di non esserle stato accanto dopo la scomparsa di Ylenia. Di qui, era nata una bagarre mediatica che ancora oggi fa parlare. Intervistato di recente da Gente, l’artista pugliese ha ammesso: “Non la chiamo. Perché se mi muovi accuse pubbliche, io ti rispondo in pubblico. Ma la mia verità non la cambia nessuno. E non voglio medaglie: sono un padre che ha perso una figlia e so che c… vuol dire perdere una figlia”