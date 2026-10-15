Affari Tuoi, Stefano De Martino: “Ha fatto una scelta vincente”, ecco quale

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Affari tuoi è tra i programmi più visti della televisione italiana. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è seguito da oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza di Mediaset dove va in onda La ruota della fortuna. Un grande successo, di cui gran parte è merito del conduttore napoletano. Proprio quest’ultimo ha ricevuto degli elogi da una nota attrice italiana. Si tratta di Nancy Brilli, la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi. La donna ha raccontato di essere così appassionata di Affari tuoi che le piacerebbe condurlo in televisione. L’ex moglie di Massimo Ghini ha detto: “Io amo i pacchi, credo che farei benissimo Affari tuoi. Mi divertirei da morire. De Martino è stato molto bravo e ha fatto una scelta vincente: si è creato un “suo” gruppo di lavoro.”

Nancy Brilli elogia Stefano De Martino ed il suo Affari tuoi

Nancy Brilli ha elogiato la scelta vincente di Stefano De Martino ovvero quella di crearsi una squadra ad Affari tuoi, con riferimento ad Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Questi ultimi accompagnano il conduttore in ogni puntata, fornendo siparietti divertenti per il pubblico. Sempre ad Oggi, Nancy Brilli ha parlato di Ballando con le stelle, che è appena tornato su Rai 1. L’attrice italiana ha spiegato di tifare il suo ex marito Massimo Ghini in questa stagione per poi ricordare la sua passata partecipazione. La donna ha ammesso che non vi parteciperebbe più, sostenendo di non essere stata molto protetta da Milly Carlucci che l’avrebbe fatta lapidare da Mariotto e Selvaggia Lucarelli coi loro giudizi.

Nancy Brilli (Screen Raiplay)