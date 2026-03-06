Affari Tuoi si ferma stasera 6 marzo 2026: perché Stefano De Martino non va in onda?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chi accende la televisione questa sera su Rai 1 non troverà il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino non va in onda nella giornata di venerdì 6 marzo 2026 a causa di un cambio programmazione Rai deciso nelle ultime ore.

La rete ammiraglia della tv pubblica ha infatti modificato il palinsesto per lasciare spazio a un grande evento sportivo internazionale che inaugura ufficialmente una delle manifestazioni più attese dell’anno.

La variazione arriva dopo altre modifiche registrate nelle scorse settimane e riguarda una sola serata. Il pubblico che segue quotidianamente il celebre gioco dei pacchi dovrà quindi rinunciare alla puntata odierna, mentre il programma tornerà regolarmente già nelle prossime ore.

Ecco cosa succede questa sera su Rai 1 e quando è previsto il ritorno in tv di Stefano De Martino.

Perché Affari Tuoi non va in onda il 6 marzo: i motivi del cambio programmazione Rai

La puntata di Affari Tuoi prevista per venerdì 6 marzo non viene trasmessa per fare spazio alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona e prenderà il via alle 19:55, occupando lo slot dell’access prime time.

Si tratta del momento inaugurale della manifestazione paralimpica che si svolgerà dal 6 al 15 marzo 2026 e che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da numerosi Paesi. La cerimonia rappresenta uno degli appuntamenti simbolici dell’intero evento sportivo e includerà la sfilata delle delegazioni e diversi momenti celebrativi dedicati allo sport paralimpico.

Inizialmente la diretta era stata prevista su Rai 2, rete che trasmetterà anche molte delle gare della competizione. Tuttavia una modifica di palinsesto arrivata poco prima della messa in onda ha portato la Rai a spostare la cerimonia sulla prima rete. E proprio tale cambiamento ha reso necessario rivedere la programmazione della serata, con la conseguente sospensione di Affari Tuoi per un giorno.

Il cambio programmazione Rai è stato annunciato anche durante la trasmissione È sempre mezzogiorno. Nel corso della puntata Antonella Clerici ha informato i telespettatori della variazione del palinsesto e della decisione di dedicare la prima serata all’evento sportivo.

Di conseguenza, la programmazione di Rai 1 prevista per questa sera è la seguente:

19:45 – Tg1

19:55 – Cerimonia di apertura Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

22:00 – The Voice Generations

00:15 – Tg1

00:20 – The Voice Generations

00:30 – Tv7

La diretta durerà circa due ore e sarà seguita dal debutto televisivo di The Voice Generations, il nuovo spin-off del format musicale condotto da Antonella Clerici.

Quando torna Affari Tuoi: cambio programmazione Rai e nuovo appuntamento

L’interruzione di Affari Tuoi riguarda soltanto la serata di venerdì. Il game show tornerà infatti in onda già sabato 7 marzo 2026, mantenendo lo slot tradizionale dell’access prime time su Rai 1.

Gli spettatori potranno quindi ritrovare Stefano De Martino e il meccanismo del gioco dei pacchi senza ulteriori pause. Il programma continua a essere uno dei titoli più seguiti della fascia preserale della rete e accompagna ogni giorno il pubblico verso la prima serata.

Il conduttore vive un momento particolarmente favorevole sul fronte televisivo. Oltre agli ottimi risultati di Affari Tuoi, De Martino sta ottenendo ascolti positivi anche con Stasera tutto è possibile su Rai 2. L’ultima puntata del comedy show ha raggiunto il 16,8% di share, confermando l’interesse del pubblico per il programma.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e programmi tv: come cambia la serata

Le Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 saranno uno degli eventi sportivi più seguiti nelle prossime settimane. La Rai dedicherà ampio spazio alla manifestazione con dirette, servizi e collegamenti quotidiani dedicati alle varie discipline.

Le gare verranno trasmesse principalmente su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la piattaforma RaiPlay offrirà la possibilità di seguire le competizioni anche online. Sulla piattaforma streaming saranno disponibili diversi canali tematici, tra cui RaiPlay Sport 1, RaiPlay Sport 2 e RaiPlay Sport 3, che permetteranno di seguire più eventi contemporaneamente.

La decisione di trasmettere la cerimonia di apertura su Rai 1 risponde alla volontà di dare grande visibilità all’inizio della manifestazione. Per questo motivo il palinsesto della rete è stato modificato, rinviando di un giorno l’appuntamento con il programma condotto da Stefano De Martino.

Nel frattempo la concorrenza televisiva prosegue senza variazioni. Su Canale 5 va regolarmente in onda La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. L’assenza di Affari Tuoi potrebbe favorire gli ascolti del game show Mediaset, che nelle ultime settimane ha registrato risultati meno brillanti rispetto al periodo di lancio