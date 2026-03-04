Stasera tutto è possibile, prima puntata del 4 marzo: ospiti, cast e anticipazioni dello show di Stefano De Martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il conto alla rovescia è terminato: Stasera tutto è possibile torna su Rai2 da mercoledì 4 marzo, riportando in tv uno dei programmi più amati dal pubblico per leggerezza, ritmo e comicità. Alla guida c’è ancora Stefano De Martino, ormai volto simbolo dello show, pronto a inaugurare la dodicesima edizione con una puntata ricca di ospiti e giochi storici.

L’atmosfera sarà quella di sempre: un grande laboratorio di improvvisazione dove gli ospiti si mettono in gioco senza competizione e senza giudici. Chi entrerà nella Stanza inclinata? Quali comici torneranno sul palco? E quali sorprese sono previste per l’esordio? Scopriamolo insieme.

Il ritorno di Stasera tutto è possibile: cosa vedremo nella prima puntata

La nuova edizione di Stasera tutto è possibile riparte dall’Auditorium Rai di Napoli, confermando la formula che negli anni ha conquistato famiglie e appassionati del genere. La prima puntata del 4 marzo accoglierà un gruppo di ospiti molto vario, scelto per dare ritmo e dinamismo alla serata.

Tra i nomi attesi ci sono Brenda Lodigiani, protagonista di imitazioni e sketch amatissimi, Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, presenza fissa della comicità campana, e Mariasole Pollio, volto giovane e molto seguito dal pubblico.

Gli ospiti saranno coinvolti nei giochi più iconici del programma, da “Rubagallina” a “Segui il labiale”, passando per “Rumori di mimo” e “Stammi dietro dance”. Ogni prova richiede improvvisazione, spirito di squadra e una buona dose di autoironia, elementi che hanno reso STEP uno dei format più longevi della rete.

Il cast fisso e la new entry: chi affiancherà Stefano De Martino

Accanto agli ospiti della prima puntata torna la squadra storica di Stasera tutto è possibile, un gruppo ormai affiatato che contribuisce a creare l’atmosfera leggera e imprevedibile dello show.

Rivedremo Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo, tutti protagonisti di gag e improvvisazioni che negli anni sono diventate virali.

Confermate anche le imitazioni di Vincenzo De Lucia, che porterà in scena nuovi personaggi e parodie, mentre la mascotte Panda e il dj Claudio Cannizzaro daranno ritmo e continuità alla serata.

La novità di quest’anno è l’arrivo di Claudio Lauretta, imitatore molto apprezzato dal pubblico televisivo, pronto a inserirsi nel cast con nuovi sketch e personaggi.

La presenza di un gruppo così variegato permette allo show di alternare momenti comici, improvvisazioni e situazioni imprevedibili, mantenendo sempre un tono leggero e adatto a tutta la famiglia.

Giochi, atmosfera e novità: cosa aspettarsi dalla dodicesima edizione di Stasera Tutto è possibile

La dodicesima edizione di Stasera tutto è possibile prevede sette puntate, tutte in onda il mercoledì sera su Rai2. Il cuore del programma resta la Stanza inclinata, il gioco simbolo dello show, con il pavimento inclinato di 22,5 gradi che costringe gli ospiti a improvvisare in equilibrio precario, generando situazioni esilaranti.

Accanto ai giochi storici, la produzione ha lavorato per introdurre nuove prove e aggiornare quelle più amate, mantenendo lo spirito originale ma adattandolo al ritmo televisivo di oggi.

La forza del programma sta nella sua capacità di unire comici, attori, ballerini e personaggi dello spettacolo in un contesto dove non esiste competizione, ma solo la voglia di divertirsi e far divertire.

Stefano De Martino, ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di conduttore, guida la serata con ironia e leggerezza, creando un clima familiare che permette agli ospiti di lasciarsi andare.

La prima puntata del 4 marzo promette quindi un mix di giochi storici, ospiti di grande richiamo e momenti di improvvisazione che renderanno l’esordio della nuova stagione uno degli appuntamenti più attesi della settimana televisiva.