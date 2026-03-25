Affari Tuoi si ferma il 26 marzo 2026: perché De Martino non va in onda e cosa cambia su Rai 1

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Il pubblico di Rai 1 si trova ancora una volta davanti a un cambio di palinsesto che riguarda Affari Tuoi, uno dei programmi più seguiti dell’access prime time. Il game show condotto da Stefano De Martino si ferma nella serata di giovedì 26 marzo 2026, lasciando spazio a un evento sportivo molto atteso.

Una scelta precisa della rete, che incide sulla routine dei telespettatori ma rientra nella gestione dei grandi appuntamenti televisivi.

Vediamo quindi cosa succede, perché il programma non va in onda e quando torna regolarmente su Rai 1.

Perché Affari Tuoi non va in onda il 26 marzo: i motivi del cambio programmazione Rai

Il motivo dello stop di Affari Tuoi nella serata del 26 marzo è legato alla semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, in programma alle 20:45 a Bergamo. Si tratta di una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, motivo per cui Rai 1 ha deciso di modificare la propria offerta televisiva.

Il cambio programmazione Rai risponde alla necessità di dare spazio alla Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, impegnata in una sfida importante. Eventi di questo tipo attirano un pubblico molto ampio, quindi la rete punta su contenuti capaci di catalizzare l’attenzione generale.

La serata del 26 marzo su Rai 1 si articola così:

Ore 20:00: TG1;

Ore 20:30: Italia – Irlanda del Nord (playoff Mondiali 2026);

Ore 23:30: Porta a Porta con Bruno Vespa;

Ore 23:55: TG1 Sera.

Di conseguenza, il consueto appuntamento con il game show dei pacchi viene sospeso per una sera. Non è la prima volta che accade: già il 6 marzo il programma aveva lasciato spazio ad altri contenuti. In entrambi i casi, la decisione è legata a esigenze di palinsesto e alla presenza di eventi rilevanti.

Quando torna Affari dopo lo stop: cambio programmazione Rai e nuovo appuntamento

Lo stop di Affari Tuoi dura comunque pochissimo. Il programma torna regolarmente in onda già da venerdì 27 marzo 2026, riprendendo il suo posto nell’access prime time di Rai 1.

Il pubblico potrà ritrovare Stefano De Martino e il meccanismo del gioco senza ulteriori interruzioni immediate. Questo tipo di variazioni, infatti, riguarda solo singole serate e non modifica la programmazione nel medio periodo.

Rai continua a puntare sul format, che si conferma uno dei titoli più seguiti della fascia serale. Gli ascolti restano solidi, mentre il conduttore sta vivendo un momento favorevole dal punto di vista televisivo.

Salvo nuovi eventi straordinari, il calendario dovrebbe quindi proseguire senza altri stop nel breve periodo.

Variazioni Rai: perché il palinsesto cambia spesso

Le variazioni che coinvolgono Affari Tuoi rientrano in una strategia più ampia della Rai, soprattutto quando si tratta di eventi sportivi o appuntamenti di rilievo nazionale. Le partite della Nazionale occupano uno spazio centrale nella programmazione, perché garantiscono ascolti elevati e coinvolgono un pubblico trasversale.

Per questo motivo, i programmi di intrattenimento vengono temporaneamente sospesi. Si tratta di una scelta editoriale che riguarda tutta la televisione generalista, non solo Rai 1.

Nel caso del 26 marzo, la semifinale contro l’Irlanda del Nord rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso i Mondiali. La rete ha quindi privilegiato la diretta sportiva, adattando il resto della programmazione.

Allo stesso tempo, la breve durata dello stop conferma il ruolo stabile di Affari Tuoi nel palinsesto.

In definitiva, il cambio programmazione Rai incide solo per una sera. Dal 27 marzo tutto torna alla normalità, con il game show pronto a riprendere il suo spazio quotidiano e a riaccompagnare i telespettatori nella fascia dell’access prime time.