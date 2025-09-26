Affari tuoi, la partita di Pasquale Pasqualone dal Molise dalla storia dei figli alla ricompensa portata a casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue la messa in onda di Affari tuoi, lo show di Rai Uno, condotto da Stefano De Martino. Una partita interessante, giocata fra commozione e divertimento, quella che ha visto protagonista Pasquale Pasqualone, il concorrente del Molise. Dopo diverse settimane di attesa, la sera del 25 settembre il molisano è stato chiamato a giocare, mostrando grande entusiasmo.

La sorpresa di Stefano di Martino a Pasquale Pasqualone

Stefano De Martino ha presentato il concorrente del Molise incitando il pubblico ad applaudirlo. Pasquale proviene da Campobasso ed è un tecnico di ascensori. Proprio grazie al suo lavoro ha avuto modo di conoscere la moglie Maria Rosaria, presente in studio per sostenerlo.

Il concorrente di Campobasso ha pescato dalla ruota il numero 17, ma prima di dare avvio al gioco, De Martino ha preparato una sorpresa per lui. “Solo per te ho invitato l’attore più famoso del Molise”, con queste parole il presentatore ha annunciato l’ingresso in studio di Hebert Ballerina, attore e comico molisano. Ballerina è arrivato in studio per supportare Pasquale nel corso della sua partita. Non sono mancati siparietti simpatici fra l’attore e De Martino.

Le vicende familiari di Pasquale

Nel corso della partita, come spesso accade, i concorrenti si aprono, raccontando aspetti importanti della propria vita privata. Pasquale ha svelato alcuni dettagli della sua storia familiare. Il tecnico ha dichiarato che nella sua famiglia c’è sempre stato un profondo legame con l’adozione. Suo nonno, infatti, pur avendo già numerosi figli, volle adottarne due per dare una nuova famiglia a due bambini soli. Nel momento in cui ha conosciuto sua moglie ha appreso che anche nella sua famiglia erano presenti storie di adozione. Così la coppia aveva deciso che avrebbe voluto adottare almeno un bambino, proseguendo la tradizione familiare. I figli naturali per loro non sono arrivati, ma sono stati ben lieti di accogliere due bambini.

Pasquale ha accettato l’offerta del dottore

Pasquale ha condotto il gioco, alternando commozione e ilarità. Una partita bella e rilassante, in cui ha incassato con gioia anche le piccole sconfitte. Pacco dopo pacco, la coppia molisana si è ritrovata con due possibilità: un pacco da 10.000 euro e uno da 100.000 euro. Il dottore, con grande abilità, ha offerto al concorrente 50.000 euro, mettendolo non poco in crisi. Il tecnico e sua moglie hanno finito per accettare questa ricompensa, per poi scoprire che nel proprio pacco c’erano ben 100.000 euro.