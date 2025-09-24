Affari tuoi, Davide dalla Valle d’Aosta taglia un record, ma porta a casa solo una piccola ricompensa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue la messa in onda di Affari tuoi, lo show condotto da Stefano De Martino. Nel corso della serata del 24 settembre è stato chiamato a giocare Davide, concorrente della Valle d’Aosta. Una puntata in cui non sono mancati i colpi di scena. Il giovane valdostano ha incassato un ottimo bottino, ma ha lasciato il programma con l’amaro in bocca.

Davide ha giocato accompagnato dalla fidanzata

Proveniente dalla Valle d’Aosta, Davide di professione è un progettista termotecnico. Nel tempo libero ama dedidarsi alle sue passioni, come la musica e la matematica. Realizzato non solo sul piano professionale, anche su quello sentimentale. Il ragazzo, infatti, è fidanzato con Erika, istruttrice di danza acrobatica aerea, che ha deciso di accompagnarlo nel corso della partita ad Affari tuoi.

Il record del concorrente della Valle d’Aosta

Ad inizio partita Davide ha pescato il pacco numero 7, ed ha iniziato a giocare con questo numero. Alla prima occasione, però, ha preferito scambiarlo con il numero 9. Tuttavia ben presto ha scoperto che nel suo primo pacco si nascondevano ben 75.000 euro. La partita è proseguita nel verso giusto, segnando il primo record della stagione. Come ha sottolineato il conduttore, sebbene fossero rimasti solo sette pacchi da aprire, i tre premi più alti erano ancora in salvo.

Il finale della partita di Davide

Quella di Davide è stata sicuramente una partita positiva. Il giovane è riuscito a schivare i pacchi con il montepremi più basso, tanto da ricevere vantaggiose offerte da parte del dottore. La prima offerta ammontava a 33.000 euro, ma è stata rifiutata. Proseguendo il gioco, Davide ha voluto nuovamente cambiare il pacco, puntando sul numero 6. Dopo il cambio, il valdostano ha finito per accettare l’offerta di 52.000 euro avanzata dal dottore, inconsapevole della lauta ricompensa nascosta nel suo pacco. Nel numero 6, infatti, c’erano i tanto agognati 300.000 euro. Un’occasione persa per Davide, che ha preferito accontentarsi di una cifra più modesta.